Рынок «Барабашово» как существовал, так и будет существовать — мэрия Харькова

Рынок «Барабашово» в Харькове как существовал, так и будет существовать, только в обновленном — современном и комфортабельном виде, заявили в городском совете, комментируя информацию из соцсетей о том, что торговая площадка прекратит свое существование.

Разъяснения относительно будущего «Барабашово» опубликовали на сайте горсовета.

В мэрии напомнили о планах создать на территории рынка, часть которого была уничтожена пожарами вследствие обстрелов армии РФ, научный парк.

«Таким образом, рынок «Барабашово» будет превращен в новый, революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Также там будет внедрен современный подход к созданию микрорайонов с многоквартирными домами, общественными пространствами и современной набережной. За счет инновационных исследований и компаний это будет способствовать экономическому развитию города», — говорится в сообщении.

Также в мэрии отметили, что после перестройки «рабочие места сохранятся, но они будут качественно другого уровня».

Ранее в интервью BBC мэр Харькова Игорь Терехов сообщал следующее: «Там будет часть отведена под рынок, но уже совсем другого формата. Там будет научный парк. Будет дорога, соединяющая эту часть города с центром, она нужна. И будет нормальный, цивилизованный рынок, уже не такого размера (как сейчас), но люди на нем будут работать в более комфортных условиях».