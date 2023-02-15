Рынок «Барабашово» как существовал, так и будет существовать — мэрия Харькова
Рынок «Барабашово» в Харькове как существовал, так и будет существовать, только в обновленном — современном и комфортабельном виде, заявили в городском совете, комментируя информацию из соцсетей о том, что торговая площадка прекратит свое существование.
Разъяснения относительно будущего «Барабашово» опубликовали на сайте горсовета.
В мэрии напомнили о планах создать на территории рынка, часть которого была уничтожена пожарами вследствие обстрелов армии РФ, научный парк.
«Таким образом, рынок «Барабашово» будет превращен в новый, революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Также там будет внедрен современный подход к созданию микрорайонов с многоквартирными домами, общественными пространствами и современной набережной. За счет инновационных исследований и компаний это будет способствовать экономическому развитию города», — говорится в сообщении.
Читайте также: Терехов — о будущем Харькова без заводов и с культовым районом «Барабашово»
Также в мэрии отметили, что после перестройки «рабочие места сохранятся, но они будут качественно другого уровня».
Ранее в интервью BBC мэр Харькова Игорь Терехов сообщал следующее: «Там будет часть отведена под рынок, но уже совсем другого формата. Там будет научный парк. Будет дорога, соединяющая эту часть города с центром, она нужна. И будет нормальный, цивилизованный рынок, уже не такого размера (как сейчас), но люди на нем будут работать в более комфортных условиях».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Рынок «Барабашово» как существовал, так и будет существовать — мэрия Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рынок «Барабашово» в Харькове как существовал, так и будет существовать, только в обновленном — современном и комфортабельном виде, заявили в городском совете, комментируя информацию из соцсетей о том, что торговая площадка прекратит свое существование.".