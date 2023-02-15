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Рынок «Барабашово» как существовал, так и будет существовать — мэрия Харькова

Общество 17:34   15.02.2023
Елена Нагорная
Рынок «Барабашово» как существовал, так и будет существовать — мэрия Харькова

Рынок «Барабашово» в Харькове как существовал, так и будет существовать, только в обновленном — современном и комфортабельном виде, заявили в городском совете, комментируя информацию из соцсетей о том, что торговая площадка прекратит свое существование.

Разъяснения относительно будущего «Барабашово» опубликовали на сайте горсовета.

В мэрии напомнили о планах создать на территории рынка, часть которого была уничтожена пожарами вследствие обстрелов армии РФ, научный парк.

«Таким образом, рынок «Барабашово» будет превращен в новый, революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Также там будет внедрен современный подход к созданию микрорайонов с многоквартирными домами, общественными пространствами и современной набережной. За счет инновационных исследований и компаний это будет способствовать экономическому развитию города», — говорится в сообщении.

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Также в мэрии отметили, что после перестройки «рабочие места сохранятся, но они будут качественно другого уровня».

Ранее в интервью BBC мэр Харькова Игорь Терехов сообщал следующее: «Там будет часть отведена под рынок, но уже совсем другого формата. Там будет научный парк. Будет дорога, соединяющая эту часть города с центром, она нужна. И будет нормальный, цивилизованный рынок, уже не такого размера (как сейчас), но люди на нем будут работать в более комфортных условиях».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 17:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рынок «Барабашово» в Харькове как существовал, так и будет существовать, только в обновленном — современном и комфортабельном виде, заявили в городском совете, комментируя информацию из соцсетей о том, что торговая площадка прекратит свое существование.".