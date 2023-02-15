Ринок “Барабашово” як існував, так і існуватиме – заява Харківської міськради

Ринок “Барабашово” у Харкові як існував, так і існуватиме, лише в оновленому – сучасному та комфортабельному вигляді, заявили у міській раді, коментуючи інформацію із соцмереж про те, що торговельний майданчик припинить своє існування.

Роз’яснення щодо майбутнього “Барабашово” опублікували на сайті міськради.

У мерії нагадали про плани створити на території ринку, частина якого було знищена пожежами внаслідок обстрілів армії РФ, науковий парк.

“Таким чином, ринок “Барабашово” буде перетворений на новий, революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій. Також там буде впроваджений сучасний підхід до створення мікрорайонів з багатоквартирними будинками, громадськими просторами та сучасною набережною. За рахунок інноваційних досліджень та компаній це сприятиме економічному розвитку міста”, – йдеться у повідомленні.

Також у мерії зазначили, що після перебудови “робочі місця збережуться, але вони будуть якісно іншого рівня”.

Раніше в інтерв’ю ВВС мер Харкова Ігор Терехов повідомляв таке: “Там буде частину відведено під ринок, але вже зовсім іншого формату. Там буде науковий парк. Буде дорога, яка з’єднує цю частину міста з центром, вона потрібна. І буде нормальний, цивілізований ринок, уже не такого розміру (як зараз), але люди на ньому працюватимуть у комфортніших умовах”.