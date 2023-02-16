На Харьковщине предпринимательница возглавила медслужбу оккупантов
Прокуратура Харьковской области заявила о разоблачении очередной коллаборантки, которая у оккупантов быстро пробилась в руководители.
«Приспешницей оккупантов оказалась предпринимательница, бизнес которой связан с розничной торговлей фармацевтическими товарами. По данным следствия, во время оккупации г. Балаклея Изюмского района подозреваемая вступила в сговор с представителями рф. Женщина вступила в должность так называемого «начальника медслужбы Балаклейского территориального управления» при оккупационной администрации», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, 53-летняя бывшая предпринимательница участвовала в совещаниях оккупантов и сама в роли «руководителя» проводила совещания с подчиненными, давала им указания и принимала на работу сотрудников. Кроме того, женщина организовывала финансирование больниц и выдачу зарплаты в российских рублях.
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Ей уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области заявила о разоблачении очередной коллаборантки, которая у оккупантов быстро пробилась в руководители".