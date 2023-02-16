Live
  • Четверг 16.02.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

На Харьковщине предпринимательница возглавила медслужбу оккупантов

Общество 10:00   16.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине предпринимательница возглавила медслужбу оккупантов

Прокуратура Харьковской области заявила о разоблачении очередной коллаборантки, которая у оккупантов быстро пробилась в руководители.

«Приспешницей оккупантов оказалась предпринимательница, бизнес которой связан с розничной торговлей фармацевтическими товарами. По данным следствия, во время оккупации г. Балаклея Изюмского района подозреваемая вступила в сговор с представителями рф. Женщина вступила в должность так называемого «начальника медслужбы Балаклейского территориального управления» при оккупационной администрации», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, 53-летняя бывшая предпринимательница участвовала в совещаниях оккупантов и сама в роли «руководителя» проводила совещания с подчиненными, давала им указания и принимала на работу сотрудников. Кроме того, женщина организовывала финансирование больниц и выдачу зарплаты в российских рублях.

Читайте также: В Харьковской области два коллаборанта работали «народными милиционерами»

Ей уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас решают вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

01:40
Жертвы, разрушения и преступления: итоги года войны от прокуратуры Харьковщины
01:05
Ни один прокурор на Харьковщине не перешел на сторону врага — Фильчаков
20:52
Коллаборантка из Балаклеи, ставшая «начальницей», получила подозрение
19:51
Житель Змиева крал телефоны и выносил технику из жилья харьковчан. Приговор
14:42
Сбежавший в Москву харьковский блогер «Потон» заочно получил подозрение

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине предпринимательница возглавила медслужбу оккупантов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области заявила о разоблачении очередной коллаборантки, которая у оккупантов быстро пробилась в руководители".