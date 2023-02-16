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На Харківщині підприємиця очолила медслужбу окупантів

Суспільство 10:00   16.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині підприємиця очолила медслужбу окупантів

Прокуратура Харківської області заявила про викриття чергової колаборантки, яка в окупантів швидко пробилася до керівників.

Поплічницею окупантів виявилась підприємиця, бізнес якої пов’язаний з роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району підозрювана вступила у змову з представниками зс рф. Жінка обійняла посаду так званого “начальника медслужбы Балаклейского территориального управления” при окупаційній адміністрації“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, 53-річна колишня підприємниця брала участь у нарадах окупантів і сама в ролі “керівниці” проводила наради з підлеглими, давала їм вказівки та приймала на роботу співробітників. Крім того, жінка організовувала фінансування лікарень та видачу зарплати у російських рублях.

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Їй уже повідомили про підозру в колабораціонізмі. Наразі розв’язують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області заявила про викриття чергової колаборантки, яка в окупантів швидко пробилася до керівників".