На Харківщині підприємиця очолила медслужбу окупантів

Прокуратура Харківської області заявила про викриття чергової колаборантки, яка в окупантів швидко пробилася до керівників.

“Поплічницею окупантів виявилась підприємиця, бізнес якої пов’язаний з роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району підозрювана вступила у змову з представниками зс рф. Жінка обійняла посаду так званого “начальника медслужбы Балаклейского территориального управления” при окупаційній адміністрації“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, 53-річна колишня підприємниця брала участь у нарадах окупантів і сама в ролі “керівниці” проводила наради з підлеглими, давала їм вказівки та приймала на роботу співробітників. Крім того, жінка організовувала фінансування лікарень та видачу зарплати у російських рублях.

Їй уже повідомили про підозру в колабораціонізмі. Наразі розв’язують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.