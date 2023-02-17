Почему тревога в Харькове звучит иногда до взрывов, иногда после — данные ВСУ

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона прокомментировал ночные «прилеты» в Харькове, а также рассказал, как иногда удается предупредить об атаке заранее.

По Харькову минувшей ночью ударили ракетами С-300 — подтвердил представитель ВСУ.

«Около пяти ракет, которые они применяют обычно. Здесь без вариантов ракета С-300, которые в принципе каждый день проходят в сводках», — сказал Юрий Игнат.

При этом он подчеркнул, что основное коварство этих ракет — в том, что их запускают с близкого расстояния.

«Коварство этих ракет в том, что расстояние не велико, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому уведомлять об их применении довольно трудно. Надо точно знать, что противник намерен совершить такой ракетный обстрел. Ну, это то же самое, что знать, что противник собирается наносить удары реактивной артиллерией. То есть они выходят на позиции скрытно, разворачивают комплекс или реактивную артиллерию и наносят удары. Иногда удается и разведке нашей, и Силам обороны иметь эту информацию, чтобы предупредить хотя бы население и ту зону, по которой собираются наносить удары, об опасности, но не всегда это удается — предупредить людей об этих обстрелах», — пояснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат также заявил, что ракет С-300 у РФ достаточно — их даже в мирное время планировали частично утилизировать, так как многие из них отработали свой срок.

«Такой путь они избрали – наносить удары этими ракетами, поскольку имеют очевидный дефицит высокоточного дальнобойного оружия. А прифронтовые зоны не нуждаются в дальних ударах», — отметил Игнат.