Чому тривога в Харкові звучить іноді до вибухів, іноді після – інформація ЗСУ
Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону прокоментував нічні “прильоти” у Харкові, а також розповів, як іноді вдається попередити про атаку заздалегідь.
По Харкову минулої ночі вдарили ракетами С-300 – підтвердив представник ЗСУ.
“Близько п’яти ракет, які вони застосовують зазвичай. Тут без варіантів ракета С-300, які, в принципі, щодня проходять у зведеннях”, – сказав Юрій Ігнат.
При цьому він підкреслив, що основна підступність цих ракет – у тому, що їх запускають зблизька.
“Підступність цих ракет у тому, що відстань не велика, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко. Треба точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл. Ну, це те ж саме, що знати, що противник збирається завдавати ударів реактивною артилерією. Тобто вони виходять на позиції приховано, розгортають комплекс чи реактивну артилерію та завдають ударів. Інколи вдається і розвідці нашій, і Силам оборони мати цю інформацію, щоб попередити бодай населення й ту зону, по якій збираються завдавати ударів, про небезпеку, але не завжди це вдається попередити людей про ці обстріли“, – пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ігнат також заявив, що ракет С-300 у РФ достатньо – їх навіть у мирний час планували частково утилізувати, оскільки багато з них відпрацювали свій термін.
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“Такий шлях вони обрали – завдавати ударів цими ракетами, оскільки мають очевидний дефіцит високоточної далекобійної зброї. А прифронтові зони не потребують дальніх ударів”, – зазначив Ігнат.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону прокоментував нічні “прильоти” у Харкові, а також розповів, як іноді вдається попередити про атаку заздалегідь".