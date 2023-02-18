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На Харьковщине женщина украла у знакомой банковскую карту и пошла за покупками

Происшествия 08:38   18.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине женщина украла у знакомой банковскую карту и пошла за покупками

Полиция продолжает сообщать о происшествиях и преступлениях на Харьковщине, которые не останутся безнаказанными.

Данные о происшествиях за минувшие сутки опубликовал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Среди выявленных преступлений — три кражи.

«Полицейские Индустриального района разоблачили 44-летнего мужчину в краже товара с площадки-склада супермаркета. Для выяснения обстоятельств произошедшего мужчина доставлен в отдел полиции. Сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника, похитившего из квартиры харьковчанина его личное имущество. Оперативники уголовного розыска обнаружили 40-летнюю женщину, укравшую у знакомой банковскую карточку и оплатившую ею покупки в магазине. Открыто уголовное производство», — перечислил Тимошко.

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Он также проинформировал, что за сутки полицейские доставили в свои подразделения 12 человек для проверки по подозрению в причастности к ДРГ и ведению пропаганды в пользу врага. На блокпостах проверили более 3400 транспортных средств.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция продолжает сообщать о происшествиях и преступлениях на Харьковщине, которые не останутся безнаказанными".