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На Харківщині жінка вкрала у знайомої банківську картку та пішла за покупками

Події 08:38   18.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині жінка вкрала у знайомої банківську картку та пішла за покупками

Поліція продовжує повідомляти про події та злочини на Харківщині, які не залишаться безкарними.

Дані про події минулої доби опублікував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Серед виявлених злочинів – три крадіжки.

Поліцейські Індустріального району викрили 44-річного чоловіка у крадіжці товару з майданчика-складу супермаркету. Для з’ясування обставин події чоловік доставлений до відділу поліції. Працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, який викрав з квартири харків’янина його особисте майно. Оперативники карного розшуку виявили 40-річну жінку, яка вкрала у знайомої банківську картку та оплатила нею покупки в магазині. Відкрито кримінальне провадження“, — перерахував Тимошко.

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Він також поінформував, що за добу поліцейські доправили до своїх підрозділів 12 осіб для перевірки за підозрою в причетності до ДРГ та ведення пропаганди на користь ворога. На блокпостах перевірили понад 3400 транспортних засобів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція продовжує повідомляти про події та злочини на Харківщині, які не залишаться безкарними".