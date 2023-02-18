На Харківщині жінка вкрала у знайомої банківську картку та пішла за покупками

Поліція продовжує повідомляти про події та злочини на Харківщині, які не залишаться безкарними.

Дані про події минулої доби опублікував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Серед виявлених злочинів – три крадіжки.

“Поліцейські Індустріального району викрили 44-річного чоловіка у крадіжці товару з майданчика-складу супермаркету. Для з’ясування обставин події чоловік доставлений до відділу поліції. Працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, який викрав з квартири харків’янина його особисте майно. Оперативники карного розшуку виявили 40-річну жінку, яка вкрала у знайомої банківську картку та оплатила нею покупки в магазині. Відкрито кримінальне провадження“, — перерахував Тимошко.

Він також поінформував, що за добу поліцейські доправили до своїх підрозділів 12 осіб для перевірки за підозрою в причетності до ДРГ та ведення пропаганди на користь ворога. На блокпостах перевірили понад 3400 транспортних засобів.