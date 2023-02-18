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Разрушены дома и котельная, произошли пожары — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Происшествия 07:47   18.02.2023
Оксана Горун
Разрушены дома и котельная, произошли пожары — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки.

По данным спасателей, за этот период в области случилось 12 пожаров, из них два — из-за боевых действий.

«Утром 17 февраля враг производил обстрелы по частному жилому сектору города Купянска. Произошли два пожара. Горели два гаража на территории частных жилых домовладений по разным адресам на общей площади около 20 кв. м. В 09:24 все пожары были ликвидированы. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горели гаражи в Купянске

Также трижды спасатели выезжали на места «прилетов» — в Волчанске, Купянске и Двуречной.

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    • «Выявлены повреждения и существенные разрушения четырех частных домовладений, здания котельной, хозяйственных построек, гаражей и пяти легковых автомобилей», — перечислили спасатели.

    Ранее стало известно, что в результате этого обстрела погиб 68-летний мужчина. Снаряд прилетел прямо в его частный дом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки".