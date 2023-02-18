Зруйновано будинки та котельню, сталися пожежі – ДСНС про обстріли Харківщини

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу.

За даними рятувальників, за цей період в області сталося 12 пожеж, з них дві – через бойові дії.

“Вранці 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося дві пожежі. Горіли два гаражі на території приватних житлових маєтків за різними адресами на загальній площі близько 20 кв. м. О 09:24 усі пожежі були ліквідовані. Постраждалих немає”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також тричі рятувальники виїжджали на місця “прильотів” – у Вовчанську, Куп’янську та Дворічній.

Читайте також: Армія РФ зруйнувала будинок культури в Харківській області

“Виявлено пошкодження та суттєві руйнування чотирьох приватних домоволодінь, будівлі котельні, господарських будівель, гаражів та п’яти легкових автомобілів”, – перерахували рятувальники.

Раніше стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинув 68-річний чоловік. Снаряд прилетів просто до його приватного будинку.