Live
  • Суббота 18.02.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Шесть лет за дезертирство: на Харьковщине осудили бывшего военного ВСУ

Общество 21:05   18.02.2023
Оксана Горун
Шесть лет за дезертирство: на Харьковщине осудили бывшего военного ВСУ

До начала полномасштабного вторжения РФ военнослужащий ВСУ покинул воинскую часть в Харьковской области, сообщили прокуроры.

«Спецпрокуроры в суде доказали, что до начала полномасштабного российского вторжения бывший военный без разрешения соответствующих командиров или начальников самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную на территории Харьковщины. Не желая исполнять обязанности военной службы, он не прибыл в месторасположение части», — сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Уже бывшего военного обвинили в дезертирстве в условиях особого периода. Суд поддержал обвинителей и назначил дезертиру наказание в виде шести лет за решеткой.

Читайте также: Отказался занять оборону на Харьковщине: военного ВСУ приговорили к пяти годам

«В настоящее время длится срок апелляционного обжалования», — отметили в спецпрокуратуре.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:05
Шесть лет за дезертирство: на Харьковщине осудили бывшего военного ВСУ
18:44
Под Харьковом раздали под дачи земли ботанического заказника — прокуратура
17:43
Глава поселка под Харьковом и сообщники разбазарили 600 тыс грн на стройке
16:12
Отправил в РФ почти тонну подсолнечника: разоблачен предатель с Купянщины
14:17
Под Харьковом эксгумировали труп мужчины, расстрелянного военными РФ (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Шесть лет за дезертирство: на Харьковщине осудили бывшего военного ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 21:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До начала полномасштабного вторжения РФ военнослужащий ВСУ покинул воинскую часть в Харьковской области, сообщили прокуроры".