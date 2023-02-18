Шесть лет за дезертирство: на Харьковщине осудили бывшего военного ВСУ

До начала полномасштабного вторжения РФ военнослужащий ВСУ покинул воинскую часть в Харьковской области, сообщили прокуроры.

«Спецпрокуроры в суде доказали, что до начала полномасштабного российского вторжения бывший военный без разрешения соответствующих командиров или начальников самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную на территории Харьковщины. Не желая исполнять обязанности военной службы, он не прибыл в месторасположение части», — сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Уже бывшего военного обвинили в дезертирстве в условиях особого периода. Суд поддержал обвинителей и назначил дезертиру наказание в виде шести лет за решеткой.

«В настоящее время длится срок апелляционного обжалования», — отметили в спецпрокуратуре.