Шість років за дезертирство: на Харківщині засудили колишнього військового ЗСУ

До початку повномасштабного вторгнення РФ військовослужбовець ЗСУ залишив військову частину в Харківській області, повідомили прокурори.

“Спецпрокурори в суді довели, що до початку повномасштабного російського вторгнення колишній військовий без дозволу відповідних командирів або начальників самовільно залишив військову частину, дислоковану на території Харківщини. Не бажаючи виконувати обов’язки військової служби, він не прибув у місцезнаходження частини”, – повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Уже колишнього військового звинуватили в дезертирстві за умов особливого періоду. Суд підтримав обвинувачів та призначив дезертиру покарання у вигляді шести років за ґратами.

“Наразі триває термін апеляційного оскарження”, – зазначили у спецпрокуратурі.