На Харьковщине — очередной пожар из-за печи: два трупа

Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме на улице Независимости в селе Дмитровка Богодуховской громады Харьковской области, который произошел днем 18 февраля.

Сообщение о пожаре поступило в 14:34 — в доме горели вещи и конструктивы стен из древесины на площади 30 квадратных метров, рассказывают в облуправлении ГСЧС.

В 14:54 пожар локализовали, в 16:10 ликвидировали.

По предварительным данным, причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.