На Харьковщине — очередной пожар из-за печи: два трупа
Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме на улице Независимости в селе Дмитровка Богодуховской громады Харьковской области, который произошел днем 18 февраля.
Сообщение о пожаре поступило в 14:34 — в доме горели вещи и конструктивы стен из древесины на площади 30 квадратных метров, рассказывают в облуправлении ГСЧС.
В 14:54 пожар локализовали, в 16:10 ликвидировали.
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По предварительным данным, причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 08:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме на улице Независимости в селе Дмитровка Богодуховской громады Харьковской области, который произошел днем 18 февраля.".