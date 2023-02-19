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На Харьковщине — очередной пожар из-за печи: два трупа

Происшествия 08:15   19.02.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине — очередной пожар из-за печи: два трупа

Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме на улице Независимости в селе Дмитровка Богодуховской громады Харьковской области, который произошел днем 18 февраля.

Сообщение о пожаре поступило в 14:34 — в доме горели вещи и конструктивы стен из древесины на площади 30 квадратных метров, рассказывают в облуправлении ГСЧС.

В 14:54 пожар локализовали, в 16:10 ликвидировали.

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По предварительным данным, причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме на улице Независимости в селе Дмитровка Богодуховской громады Харьковской области, который произошел днем 18 февраля.".