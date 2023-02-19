На Харківщині – чергова пожежа через піч: два трупи
Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Незалежності у селі Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області, яка сталася вдень 18 лютого.
Повідомлення про пожежу надійшло о 14:34 – у будинку горіли речі та конструктиви стін із деревини на площі 30 квадратних метрів, розповідають в облуправлінні ДСНС.
О 14:54 пожежу локалізували, о 16:10 ліквідували.
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За попередніми даними, причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 08:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Незалежності у селі Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області, яка сталася вдень 18 лютого.".