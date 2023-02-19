На Харківщині – чергова пожежа через піч: два трупи

Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Незалежності у селі Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області, яка сталася вдень 18 лютого.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:34 – у будинку горіли речі та конструктиви стін із деревини на площі 30 квадратних метрів, розповідають в облуправлінні ДСНС.

О 14:54 пожежу локалізували, о 16:10 ліквідували.

За попередніми даними, причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.