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На Харківщині – чергова пожежа через піч: два трупи

Події 08:15   19.02.2023
Олена Нагорна
На Харківщині – чергова пожежа через піч: два трупи

Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Незалежності у селі Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області, яка сталася вдень 18 лютого.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:34 – у будинку горіли речі та конструктиви стін із деревини на площі 30 квадратних метрів, розповідають в облуправлінні ДСНС.

О 14:54 пожежу локалізували, о 16:10 ліквідували.

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За попередніми даними, причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Незалежності у селі Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області, яка сталася вдень 18 лютого.".