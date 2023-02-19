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Синегубов сообщил о четырех раненых в Волчанске, Липцах и на Купянщине (фото)

Происшествия 18:03   19.02.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщил о четырех раненых в Волчанске, Липцах и на Купянщине (фото) Фото: Олег Синегубов

Вследствие обстрелов российских военных в Харьковской области 19 февраля пострадали четыре человека: две женщины в селе Липцы, женщина в городе Волчанск и мужчина в селе Кругляковка. Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Липцы, по словам главы ХОВА, около 16:30 под обстрелом оккупантов оказались частные дома. Ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Обе госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

В городе Волчанск осколочные ранения получила 45-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

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В селе Кругляковка Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний мужчина.

«Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В поселке Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, частные гаражи и автомобили», — рассказал Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрелов российских военных в Харьковской области 19 февраля пострадали четыре человека: две женщины в селе Липцы, женщина в городе Волчанск и мужчина в селе Кругляковка. Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".