Синегубов сообщил о четырех раненых в Волчанске, Липцах и на Купянщине (фото)

Вследствие обстрелов российских военных в Харьковской области 19 февраля пострадали четыре человека: две женщины в селе Липцы, женщина в городе Волчанск и мужчина в селе Кругляковка. Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Липцы, по словам главы ХОВА, около 16:30 под обстрелом оккупантов оказались частные дома. Ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Обе госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

В городе Волчанск осколочные ранения получила 45-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

В селе Кругляковка Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний мужчина.

«Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В поселке Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, частные гаражи и автомобили», — рассказал Синегубов.



Фото: Олег Синегубов