Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
19 февраля два человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов.
Около 11:00 захватчики обстреляли Волчанск — получила ранения местная жительница, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Около 16:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. В результате этого пострадала женщина, которая в тот момент выходила из подвала. Также повреждены частное домовладение и гараж.
В прокуратуре напомнили, что 18 февраля в селе Волчанские Хутора в результате обстрелов российских военных погиб 55-летний мужчина, а в поселке Ковшаровка — получили ранения 57-летняя женщина и 53-летний мужчина.
Читайте также: Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Новости по теме:
Вы читали новость: «Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля три человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов.".