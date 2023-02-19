Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото)

19 февраля два человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов.

Около 11:00 захватчики обстреляли Волчанск — получила ранения местная жительница, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Около 16:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. В результате этого пострадала женщина, которая в тот момент выходила из подвала. Также повреждены частное домовладение и гараж.

В прокуратуре напомнили, что 18 февраля в селе Волчанские Хутора в результате обстрелов российских военных погиб 55-летний мужчина, а в поселке Ковшаровка — получили ранения 57-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Читайте также: Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура