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Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото)

Происшествия 17:44   19.02.2023
Елена Нагорная
Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

19 февраля два человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов.

Около 11:00 захватчики обстреляли Волчанск — получила ранения местная жительница, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Около 16:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. В результате этого пострадала женщина, которая в тот момент выходила из подвала. Также повреждены частное домовладение и гараж.

В прокуратуре напомнили, что 18 февраля в селе Волчанские Хутора в результате обстрелов российских военных погиб 55-летний мужчина, а в поселке Ковшаровка — получили ранения 57-летняя женщина и 53-летний мужчина.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля три человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов.".