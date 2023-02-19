Live
  • Неділя 19.02.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Дві жінки дістали поранень сьогодні на Харківщині – прокуратура (фото)

Події 17:44   19.02.2023
Олена Нагорна
Дві жінки дістали поранень сьогодні на Харківщині – прокуратура (фото)

19 лютого дві людини отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.

Близько 11:00 загарбники обстріляли Вовчанськ – отримала поранення місцева мешканка, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Близько 16:00 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Внаслідок цього постраждала жінка, яка на той момент виходила з підвалу. Також пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

У прокуратурі нагадали, що 18 лютого в селі Вовчанські Хутори внаслідок обстрілів російських військових загинув 55-річний чоловік, а в селищі Ківшарівка – поранено 57-річну жінку та 53-річного чоловіка.

Читайте також:  Синєгубов повідомив про загиблого та двох поранених на Харківщині за добу

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:03
Синєгубов повідомив про чотирьох поранених у Вовчанську, Липцях, на Куп’янщині
17:44
Дві жінки дістали поранень сьогодні на Харківщині – прокуратура (фото)
16:00
Бабкін виступив перед тероборонівцями Харкова і став їхнім амбасадором (відео)
14:30
Зупинив ворога у Куп’янська: Зугравий став повноправним головою ТрО на сході
13:54
Комунальники показали, як прибирали сніг у дворах і парках Харкова (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дві жінки дістали поранень сьогодні на Харківщині – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого дві людини отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.".