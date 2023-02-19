Дві жінки дістали поранень сьогодні на Харківщині – прокуратура (фото)
19 лютого дві людини отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.
Близько 11:00 загарбники обстріляли Вовчанськ – отримала поранення місцева мешканка, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Близько 16:00 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Внаслідок цього постраждала жінка, яка на той момент виходила з підвалу. Також пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.
У прокуратурі нагадали, що 18 лютого в селі Вовчанські Хутори внаслідок обстрілів російських військових загинув 55-річний чоловік, а в селищі Ківшарівка – поранено 57-річну жінку та 53-річного чоловіка.
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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 17:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого дві людини отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.".