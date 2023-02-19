Синєгубов повідомив про чотирьох поранених у Вовчанську, Липцях, на Куп’янщині
Внаслідок обстрілів російських військових у Харківській області 19 лютого постраждали чотири людини: дві жінки у селі Липці, жінка у місті Вовчанськ та чоловік у селі Кругляківка. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Липці, за словами голови ХОВА, близько 16:30 під обстрілом окупантів опинилися приватні будинки. Поранення отримали дві жінки 50 та 32 років. Обидві ушпиталені та отримують всю необхідну медичну допомогу.
У місті Вовчанськ осколкові поранення отримала 45-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.
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У селі Кругляківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний чоловік.
“Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп’янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У селищі Дворічна Куп’янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров’я, приватні гаражі та автомобілі”, – розповів Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 18:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів російських військових у Харківській області 19 лютого постраждали чотири людини: дві жінки у селі Липці, жінка у місті Вовчанськ та чоловік у селі Кругляківка. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".