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На Харьковщине — обесточивания из-за обстрелов — Укрэнерго

Общество 11:07   28.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — обесточивания из-за обстрелов — Укрэнерго

Энергетики назвали ситуацию на Харьковщине «сложной». При этом в целом по Украине ограничений в подаче электричества нет.

«Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго» по состоянию на 10 утра 28 февраля.

По данным энергетиков, дефицит энергии в системе страны отсутствует. Благодаря половодью активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии не существенный.

Помимо Харьковской и Сумской областей, незначительные ограничения возможны в Одессе, которую пока что после ремонта запитали по резервной схеме.

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«Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не доводились», — проинформировали энергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики назвали ситуацию на Харьковщине «сложной». При этом в целом по Украине ограничений в подаче электричества нет".