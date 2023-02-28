На Харьковщине — обесточивания из-за обстрелов — Укрэнерго
Энергетики назвали ситуацию на Харьковщине «сложной». При этом в целом по Украине ограничений в подаче электричества нет.
«Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго» по состоянию на 10 утра 28 февраля.
По данным энергетиков, дефицит энергии в системе страны отсутствует. Благодаря половодью активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии не существенный.
Помимо Харьковской и Сумской областей, незначительные ограничения возможны в Одессе, которую пока что после ремонта запитали по резервной схеме.
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«Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не доводились», — проинформировали энергетики.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики назвали ситуацию на Харьковщине «сложной». При этом в целом по Украине ограничений в подаче электричества нет".