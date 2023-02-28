На Харківщині – знеструмлення через обстріли – Укренерго

Енергетики назвали ситуацію на Харківщині “складною”. При цьому загалом в Україні обмежень у подачі електрики немає.

“Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи”, – поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго” станом на 10 ранку 28 лютого.

За даними енергетиків, дефіциту енергії в системі країни немає. Завдяки водопіллю активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії не суттєвий.

Крім Харківської та Сумської областей, незначні обмеження можливі в Одесі, яку наразі після ремонту заживили за резервною схемою.

“Мережевих обмежень в інших регіонах немає, ліміти в області не доводилися”, – поінформували енергетики.