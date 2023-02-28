На Харківщині – знеструмлення через обстріли – Укренерго
Енергетики назвали ситуацію на Харківщині “складною”. При цьому загалом в Україні обмежень у подачі електрики немає.
“Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи”, – поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго” станом на 10 ранку 28 лютого.
За даними енергетиків, дефіциту енергії в системі країни немає. Завдяки водопіллю активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії не суттєвий.
Крім Харківської та Сумської областей, незначні обмеження можливі в Одесі, яку наразі після ремонту заживили за резервною схемою.
Читайте також: У Харкові відновили електропостачання на Великій Данилівці (фото)
“Мережевих обмежень в інших регіонах немає, ліміти в області не доводилися”, – поінформували енергетики.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині – знеструмлення через обстріли – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики назвали ситуацію на Харківщині “складною”. При цьому загалом в Україні обмежень у подачі електрики немає".