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В прокуратуре сообщили, чем россияне ударили по Харьковщине утром 1 марта

Происшествия 11:02   01.03.2023
Оксана Горун
В прокуратуре сообщили, чем россияне ударили по Харьковщине утром 1 марта

По предварительным данным, в Чугуев утром прилетели ракеты С-300.

«По данным следствия, 1 марта около 7:30 оккупанты совершили ракетный обстрел г. Чугуев. Поврежден многоквартирный дом и учебное заведение. Получили ранения 50-летний мужчина и мальчик 14 лет. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ракета С-300, которой ударили по Чугуеву 1 марта 2023 2

Ракеты ударили, в том числе, в землю возле жилой многоэтажки.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 февраля и 1 марта 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе насчитали три «прилета». Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, ребенок получил незначительные ранения, ему оказали помощь на месте.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, в Чугуев утром прилетели ракеты С-300".