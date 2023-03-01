В прокуратуре сообщили, чем россияне ударили по Харьковщине утром 1 марта

По предварительным данным, в Чугуев утром прилетели ракеты С-300.

«По данным следствия, 1 марта около 7:30 оккупанты совершили ракетный обстрел г. Чугуев. Поврежден многоквартирный дом и учебное заведение. Получили ранения 50-летний мужчина и мальчик 14 лет. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ракеты ударили, в том числе, в землю возле жилой многоэтажки.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе насчитали три «прилета». Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, ребенок получил незначительные ранения, ему оказали помощь на месте.