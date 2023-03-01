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У прокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Харківщині вранці 1 березня

Події 11:02   01.03.2023
Оксана Горун
У прокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Харківщині вранці 1 березня

За попередніми даними, до Чугуєва вранці прилетіли ракети С-300.

“За даними слідства, 1 березня близько 7:30 окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад. Отримали поранення 50-річний чоловік та хлопчик 14 років. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ракета С-300, якою вдарили по Чугуєву 1 березня 2023 2

Ракети вдарили, зокрема, в землю біля житлової багатоповерхівки.

Наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого та 1 березня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті нарахували три “прильоти”. Потерпілого чоловіка госпіталізували до лікарні, підліток отримав незначні поранення, йому надали допомогу на місці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, до Чугуєва вранці прилетіли ракети С-300".