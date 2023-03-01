У прокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Харківщині вранці 1 березня

За попередніми даними, до Чугуєва вранці прилетіли ракети С-300.

“За даними слідства, 1 березня близько 7:30 окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад. Отримали поранення 50-річний чоловік та хлопчик 14 років. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ракети вдарили, зокрема, в землю біля житлової багатоповерхівки.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті нарахували три “прильоти”. Потерпілого чоловіка госпіталізували до лікарні, підліток отримав незначні поранення, йому надали допомогу на місці.