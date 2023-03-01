У прокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Харківщині вранці 1 березня
За попередніми даними, до Чугуєва вранці прилетіли ракети С-300.
“За даними слідства, 1 березня близько 7:30 окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад. Отримали поранення 50-річний чоловік та хлопчик 14 років. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Ракети вдарили, зокрема, в землю біля житлової багатоповерхівки.
Читайте також: Шкода довкіллю від обстрілів ХФТІ й ядерної установки в П’ятихатках – 15 млрд
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті нарахували три “прильоти”. Потерпілого чоловіка госпіталізували до лікарні, підліток отримав незначні поранення, йому надали допомогу на місці.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У прокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Харківщині вранці 1 березня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, до Чугуєва вранці прилетіли ракети С-300".