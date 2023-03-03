Волонтеры заявили о «заказном обыске» в их ветклинике в центре Харькова (фото)

В ветеринарную клинику организации «Порятунок тварин Харків» на улице Культуры, 18 3 марта наведывались правоохранители, а также представители КП «Центр обращения с животными» и «Харьковские теплосети».

О «заказном обыске» сообщили в соцсетях сами волонтеры и рассказали, что на ветклинику, которая находится в подвале жилого дома, пожаловался один из жильцов. Он заявил об издевательствах над большим количеством животных в помещении и вонь.

Активисты утверждают, что никаких нарушений проверяющие не обнаружили, а они, в свою очередь, будут писать иск на заявителя за клевету.

МГ «Объектив» обратилась к правоохранителям с просьбой прокомментировать это событие.



Фото, видео: «Порятунок тварин Харків»

Волонтеры сообщали, что открыли ветклинику в октябре прошлого года — при поддержке международной и украинской зооорганизаций. В ней лечат и реабилитируют животных, эвакуированных из зон боевых действий.