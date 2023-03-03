Волонтеры заявили о «заказном обыске» в их ветклинике в центре Харькова (фото)
В ветеринарную клинику организации «Порятунок тварин Харків» на улице Культуры, 18 3 марта наведывались правоохранители, а также представители КП «Центр обращения с животными» и «Харьковские теплосети».
О «заказном обыске» сообщили в соцсетях сами волонтеры и рассказали, что на ветклинику, которая находится в подвале жилого дома, пожаловался один из жильцов. Он заявил об издевательствах над большим количеством животных в помещении и вонь.
Активисты утверждают, что никаких нарушений проверяющие не обнаружили, а они, в свою очередь, будут писать иск на заявителя за клевету.
МГ «Объектив» обратилась к правоохранителям с просьбой прокомментировать это событие.
Фото, видео: «Порятунок тварин Харків»
Волонтеры сообщали, что открыли ветклинику в октябре прошлого года — при поддержке международной и украинской зооорганизаций. В ней лечат и реабилитируют животных, эвакуированных из зон боевых действий.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ветеринарную клинику организации «Порятунок тварин Харків» на улице Культуры, 18 3 марта наведывались правоохранители, а также представители КП «Центр обращения с животными» и «Харьковские теплосети».".