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Волонтеры заявили о «заказном обыске» в их ветклинике в центре Харькова (фото)

Общество 21:52   03.03.2023
Елена Нагорная
Волонтеры заявили о «заказном обыске» в их ветклинике в центре Харькова (фото) Фото: «Порятунок тварин Харків»

В ветеринарную клинику организации «Порятунок тварин Харків» на улице Культуры, 18 3 марта наведывались правоохранители, а также представители КП «Центр обращения с животными» и «Харьковские теплосети».

О «заказном обыске» сообщили в соцсетях сами волонтеры и рассказали, что на ветклинику, которая находится в подвале жилого дома, пожаловался один из жильцов. Он заявил об издевательствах над большим количеством животных в помещении и вонь.

Активисты утверждают, что никаких нарушений проверяющие не обнаружили, а они, в свою очередь, будут писать иск на заявителя за клевету.

МГ «Объектив» обратилась к правоохранителям с просьбой прокомментировать это событие.


Фото, видео: «Порятунок тварин Харків»

Волонтеры сообщали, что открыли ветклинику в октябре прошлого года — при поддержке международной и украинской зооорганизаций. В ней лечат и реабилитируют животных, эвакуированных из зон боевых действий.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ветеринарную клинику организации «Порятунок тварин Харків» на улице Культуры, 18 3 марта наведывались правоохранители, а также представители КП «Центр обращения с животными» и «Харьковские теплосети».".