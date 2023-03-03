Волонтери заявили про “замовний обшук” в їхній ветклініці в центрі Харкова

До ветеринарної клініки організації “Порятунок тварин Харків” на вулиці Культури, 18 3 березня навідувалися правоохоронці, а також представники КП “Центр поводження з тваринами” та “Харківські тепломережі”.

Про “замовний обшук” повідомили в соцмережах самі волонтери та розповіли, що на ветклініку, яка знаходиться у підвалі житлового будинку, поскаржився один із мешканців. Він заявив про знущання над великою кількістю тварин у приміщенні та сморід.

Активісти стверджують, що жодних порушень перевіряльники не виявили, а вони, своєю чергою, писатимуть позов на заявника за наклеп.

МГ “Об’єктив” звернулася до правоохоронців із проханням прокоментувати цю подію.



Фото, відео: “Порятунок тварин Харків”

Волонтери повідомляли, що відкрили ветклініку у жовтні минулого року – за підтримки міжнародної та української зооорганізацій. У ній лікують та реабілітують тварин, евакуйованих із зон бойових дій.