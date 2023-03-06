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Памятник Геннадию Кернесу установили в Харькове (видео)

Общество 17:22   06.03.2023
Елена Нагорная
Памятник Геннадию Кернесу установили в Харькове (видео)

Памятник бывшему Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу установили на могиле покойного мэра.

Видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте вдова Кернеса Оксана Гайсинская. При этом сториз она сняла под звуки воздушной тревоги.

Скульптура представляет собой фигуру Кернеса в полный рост, показывающего свой фирменный жест — victory hand.

Видео: Оксана Гайсинская

Ранее Гайсинская сообщала, что памятник планируется отлить из бронзы.

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Напомним, что Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря 2020 года на 2-м городском кладбище на улице Пушкинской, на Аллее почетных харьковчан.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 17:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник бывшему Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу установили на могиле покойного мэра.".