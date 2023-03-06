Памятник Геннадию Кернесу установили в Харькове (видео)

Памятник бывшему Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу установили на могиле покойного мэра.

Видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте вдова Кернеса Оксана Гайсинская. При этом сториз она сняла под звуки воздушной тревоги.

Скульптура представляет собой фигуру Кернеса в полный рост, показывающего свой фирменный жест — victory hand.

Видео: Оксана Гайсинская

Ранее Гайсинская сообщала, что памятник планируется отлить из бронзы.

Напомним, что Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря 2020 года на 2-м городском кладбище на улице Пушкинской, на Аллее почетных харьковчан.