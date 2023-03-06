Пам’ятник Геннадію Кернесу встановили в Харкові (відео)

Пам’ятник колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу встановили на могилі покійного мера.

Відео опублікувала у своєму Instagram-акаунті вдова Кернеса Оксана Гайсинська. При цьому сторіз вона зняла під звуки повітряної тривоги.

Скульптура являє собою фігуру Кернеса в повний зріст, що показує свій фірмовий жест – victory hand.

Відео: Оксана Гайсинська

Раніше Гайсинська повідомляла, що пам’ятник планується відлити з бронзи.

Нагадаємо, що Геннадія Кернеса поховали 23 грудня 2020 року на 2-му міському цвинтарі на вулиці Пушкінській, на Алеї почесних харків’ян.