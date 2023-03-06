Пам’ятник Геннадію Кернесу встановили в Харкові (відео)
Пам’ятник колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу встановили на могилі покійного мера.
Відео опублікувала у своєму Instagram-акаунті вдова Кернеса Оксана Гайсинська. При цьому сторіз вона зняла під звуки повітряної тривоги.
Скульптура являє собою фігуру Кернеса в повний зріст, що показує свій фірмовий жест – victory hand.
Відео: Оксана Гайсинська
Раніше Гайсинська повідомляла, що пам’ятник планується відлити з бронзи.
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Нагадаємо, що Геннадія Кернеса поховали 23 грудня 2020 року на 2-му міському цвинтарі на вулиці Пушкінській, на Алеї почесних харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 17:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу встановили на могилі покійного мера.".