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Пам’ятник Геннадію Кернесу встановили в Харкові (відео)

Суспільство 17:22   06.03.2023
Олена Нагорна
Пам’ятник Геннадію Кернесу встановили в Харкові (відео)

Пам’ятник колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу встановили на могилі покійного мера.

Відео опублікувала у своєму Instagram-акаунті вдова Кернеса Оксана Гайсинська. При цьому сторіз вона зняла під звуки повітряної тривоги.

Скульптура являє собою фігуру Кернеса в повний зріст, що показує свій фірмовий жест – victory hand.

Відео: Оксана Гайсинська

Раніше Гайсинська повідомляла, що пам’ятник планується відлити з бронзи.

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Нагадаємо, що Геннадія Кернеса  поховали 23 грудня 2020 року на 2-му міському цвинтарі на вулиці Пушкінській, на Алеї почесних харків’ян.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 17:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу встановили на могилі покійного мера.".