В Харькове разбирают разрушенный корпус университета городского хозяйства

07 марта 2023 года работники Жилстрой-1 начали демонтаж разрушенных этажей здания Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова, сообщила пресс-служба вуза.

В настоящее время производится демонтаж плит покрытия, металлических ферм, плит перекрытия, несущих стен и расчистка от строительного мусора разрушенных этажей главного учебного корпуса ХНУМХ имени А.М. Бекетова.

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, вторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.