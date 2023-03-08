У Харкові розбирають зруйнований корпус університет міського господарства

07 березня 2023 року працівники Житлобуд-1 розпочали демонтаж зруйнованих поверхів будівлі Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, повідомила прес-служба вишу.

В даний час проводиться демонтаж плит покриття, металевих ферм, плит перекриття, стін та розчищення від будівельного сміття зруйнованих поверхів головного навчального корпусу ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, друга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.