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У Харкові розбирають зруйнований корпус університет міського господарства

Суспільство 15:00   08.03.2023
Оксана Якушко

07 березня 2023 року працівники Житлобуд-1 розпочали демонтаж зруйнованих поверхів будівлі Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, повідомила прес-служба вишу.

В даний час проводиться демонтаж плит покриття, металевих ферм, плит перекриття, стін та розчищення від будівельного сміття зруйнованих поверхів головного навчального корпусу ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетовадруга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "07 березня 2023 року працівники Житлобуд-1 розпочали демонтаж зруйнованих поверхів будівлі Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, повідомила прес-служба вишу.".