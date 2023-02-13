Live
  • Понеділок 13.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Ракетний удар по університету Бекетова в Харкові: розбір завалів триває (фото)

Події 20:21   13.02.2023
Олена Нагорна
Ракетний удар по університету Бекетова в Харкові: розбір завалів триває (фото)

13 лютого у Харкові бійці ДСНС продовжили розбирати завали п’ятиповерхової будівлі університету міського господарства ім. Бекетова, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару вранці 5 лютого.

Група верхолазів розбирала та скидала вниз нестійкі будівельні конструкції, щоб запобігти їхньому неконтрольованому руйнуванню та падінню, що своєю чергою може призвести до людських жертв, розповіли в облуправлінні ДСНС.

У відомстві зазначили, що ці заходи надалі забезпечать безпеку будівельно-відновлювальних робіт.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетовадруга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:53
У народу України сил багато, потрібна зброя – боєць харківської ТрО (відео)
20:21
Ракетний удар по університету Бекетова в Харкові: розбір завалів триває (фото)
19:53
Стало відомо, коли відновлять рух трамваїв на Північній Салтівці
19:30
Медики – про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині (відео)
18:22
У деяких районах Харкова є проблема з постачанням води – «Харківводоканал»

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по університету Бекетова в Харкові: розбір завалів триває (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 20:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 лютого у Харкові бійці ДСНС продовжили розбирати завали п’ятиповерхової будівлі університету міського господарства ім. Бекетова, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару вранці 5 лютого.".