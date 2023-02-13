Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото)

13 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбирать завалы пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.

Группа верхолазов разбирала и сбрасывала вниз неустойчивые строительные конструкции, чтобы предотвратить их неконтролируемое разрушение и падение, что в свою очередь может привести к человеческим жертвам, рассказали в облуправлении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что эти меры в дальнейшем обеспечат безопасность строительно-восстановительных работ.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, вторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.

