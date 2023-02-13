Live
  • Понедельник 13.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото)

Происшествия 20:21   13.02.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

13 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбирать завалы пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.

Группа верхолазов разбирала и сбрасывала вниз неустойчивые строительные конструкции, чтобы предотвратить их неконтролируемое разрушение и падение, что в свою очередь может привести к человеческим жертвам, рассказали в облуправлении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что эти меры в дальнейшем обеспечат безопасность строительно-восстановительных работ.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетовавторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:53
У украинского народа сил много, нужно оружие, — боец харьковской ТрО (видео)
20:21
Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото)
19:53
Стало известно, когда возобновят движение трамваев на Северной Салтовке
19:30
Медики — о состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине (видео)
18:22
«Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 20:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбирать завалы пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.".