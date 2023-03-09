Метро в Харькове не работает (обновлено)

В Харькове метро утром 9 марта после вражеского ракетного удара по критической инфраструктуре не работает.

Об этом сообщает корреспондент «Объектива». По его словам, сотрудники подземки прогнозов не дают.

Позже спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер проинформировал, что метро открыто в качестве укрытия, но движение поездов еще не возобновили. Также в мэрии сообщили, что в Харькове не работает электротранспорт — на рейсы вышли автобусы.

Напомним, что о проблемах со светом после ударов по энергоинфраструктуре ранее сообщил мэр Игорь Терехов. Также электроэнергия отсутствует в пригороде Харькова. Также харьковчане сообщают о проблемах с мобильным интернетом нескольких операторов.