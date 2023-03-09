Метро у Харкові не працює (оновлено)
У Харкові метро вранці 9 березня після ворожого ракетного удару по критичній інфраструктурі не працює.
Про це повідомляє кореспондент “Об’єктива”. За його словами, працівники підземки прогнозів не дають.
Пізніше спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер поінформував, що метро відкрито як укриття, але рух поїздів ще не відновили. Також у мерії повідомили, що в Харкові не працює електротранспорт – на рейси вийшли автобуси.
Читайте також: Метро у Харкові не працює (оновлено)
Нагадаємо, що про проблеми зі світлом після ударів по енергоінфраструктурі раніше повідомив мер Ігор Терехов. Також електроенергія відсутня у передмісті Харкова. Крім того, харків’яни повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом кількох операторів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Метро у Харкові не працює (оновлено)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 06:50;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові метро вранці 9 березня після ворожого ракетного удару по критичній інфраструктурі не працює".