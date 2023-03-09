Метро у Харкові не працює (оновлено)

У Харкові метро вранці 9 березня після ворожого ракетного удару по критичній інфраструктурі не працює.

Про це повідомляє кореспондент “Об’єктива”. За його словами, працівники підземки прогнозів не дають.

Пізніше спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер поінформував, що метро відкрито як укриття, але рух поїздів ще не відновили. Також у мерії повідомили, що в Харкові не працює електротранспорт – на рейси вийшли автобуси.

Нагадаємо, що про проблеми зі світлом після ударів по енергоінфраструктурі раніше повідомив мер Ігор Терехов. Також електроенергія відсутня у передмісті Харкова. Крім того, харків’яни повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом кількох операторів.