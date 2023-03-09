На Харьковщине начинают включать электричество — мэр

Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что город уже со светом.

«Свет дали по всему городу, об этом сообщили в Первомайском РЭС. Хорошего дня!» — написал Бакшеев в telegram 8:42 9 марта.

В соседней Лозовой электроэнергию уже начали подавать на коммунальные предприятия.

«Запускают самую большую котельную Лозовой», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харьковской области ночью нанесли 15 ударов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает электротранспорт и метро. В «Укрэнерго» сообщили о том, что ограничения в подаче электричества в регионе продолжатся.