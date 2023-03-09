На Харьковщине начинают включать электричество — мэр
Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что город уже со светом.
«Свет дали по всему городу, об этом сообщили в Первомайском РЭС. Хорошего дня!» — написал Бакшеев в telegram 8:42 9 марта.
В соседней Лозовой электроэнергию уже начали подавать на коммунальные предприятия.
«Запускают самую большую котельную Лозовой», — отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харьковской области ночью нанесли 15 ударов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает электротранспорт и метро. В «Укрэнерго» сообщили о том, что ограничения в подаче электричества в регионе продолжатся.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что город уже со светом".