На Харківщині починають включати електрику – мер

Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що місто вже зі світлом.

“Світло дали по всьому місту, про це повідомили в Первомайському РЕМ. Гарного дня!” – написав Бакшеєв у телеграмі о 8:42 9 березня.

У сусідній Лозовій електроенергію вже почали подавати на комунальні підприємства.

“Запускають найбільшу котельню Лозової”, – зазначили у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.