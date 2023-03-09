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На Харківщині починають включати електрику – мер

Суспільство 08:48   09.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині починають включати електрику – мер

Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що місто вже зі світлом.

“Світло дали по всьому місту, про це повідомили в Первомайському РЕМ. Гарного дня!” написав Бакшеєв у телеграмі о 8:42 9 березня.

У сусідній Лозовій електроенергію вже почали подавати на комунальні підприємства.

“Запускають найбільшу котельню Лозової”, – зазначили у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що місто вже зі світлом".