Депутат с Купянщины отправила 250 тонн харьковского подсолнечника в РФ

В Харьковской области будут судить депутата Шевченковского поселкового совета Купянского района, владелицу нескольких сельскохозяйственных предприятий, которая во время оккупации населенного пункта работала на захватчиков и отправила в Белгородскую область РФ 250 тонн семян подсолнечника.

Женщина также передала оккупантам для размещения свои складские помещения, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

Коллаборантка даже успела перерегистрировать сельхозпредприятия в так называемой «Налоговой службе Харьковской области», чтобы платить налоги в российскую казну.

Прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении депутата по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).