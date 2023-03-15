Депутат с Купянщины отправила 250 тонн харьковского подсолнечника в РФ
В Харьковской области будут судить депутата Шевченковского поселкового совета Купянского района, владелицу нескольких сельскохозяйственных предприятий, которая во время оккупации населенного пункта работала на захватчиков и отправила в Белгородскую область РФ 250 тонн семян подсолнечника.
Женщина также передала оккупантам для размещения свои складские помещения, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
Коллаборантка даже успела перерегистрировать сельхозпредприятия в так называемой «Налоговой службе Харьковской области», чтобы платить налоги в российскую казну.
Прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении депутата по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 17:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить депутата Шевченковского поселкового совета Купянского района, владелицу нескольких сельскохозяйственных предприятий, которая во время оккупации населенного пункта работала на захватчиков и отправила в Белгородскую область РФ 250 тонн семян подсолнечника.".