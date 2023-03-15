Депутатка з Куп’янщини відправила 250 тонн харківського соняшнику в РФ

У Харківській області судитимуть депутатку Шевченківської селищної ради Куп’янського району, власницю кількох сільськогосподарських підприємств, яка під час окупації населеного пункту працювала на загарбників та відправила до Бєлгородської області РФ 250 тонн насіння соняшнику.

Жінка також передала окупантам для розміщення свої складські приміщення, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Колаборантка навіть встигла перереєструвати сільгосппідприємства у так званій “Налоговой службе Харьковской области”, щоб сплачувати податки до російської скарбниці.

Прокуратура затвердила та направила до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо депутатки за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресорці (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).