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Генштаб: об обстрелах Харьковщины и очередной атаке врага у Гряниковки

Происшествия 18:21   16.03.2023
Елена Нагорная
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и очередной атаке врага у Гряниковки

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также вел безуспешные наступательные действия в районе села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крохмальное, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Лемещино, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное.

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Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также вел безуспешные наступательные действия в районе села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".