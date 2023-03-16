Генштаб: об обстрелах Харьковщины и очередной атаке врага у Гряниковки

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также вел безуспешные наступательные действия в районе села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крохмальное, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Лемещино, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное.

Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.