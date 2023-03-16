Генштаб: про обстріли Харківщини та чергову атаку ворога біля Гряниківки

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, а також вів безуспішні наступальні дії в районі села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку обстріляні з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка та Крохмальне, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без істотних змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне.

Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України.