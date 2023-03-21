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На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото)

Происшествия 17:10   21.03.2023
Елена Нагорная
На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

20 марта в Индустриальном районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний водитель. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.

На проспекте Героев Харькова автомобиль Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении Land Rover под управлением 19-летнего молодого человека, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

В результате ДТП травмы получил 26-летний водитель Toyota. Его госпитализировали.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 марта в Индустриальном районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний водитель. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.".