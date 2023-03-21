На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
20 марта в Индустриальном районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний водитель. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.
На проспекте Героев Харькова автомобиль Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении Land Rover под управлением 19-летнего молодого человека, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
В результате ДТП травмы получил 26-летний водитель Toyota. Его госпитализировали.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 17:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 марта в Индустриальном районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний водитель. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.".