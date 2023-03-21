На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото)

20 марта в Индустриальном районе Харькова произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний водитель. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.

На проспекте Героев Харькова автомобиль Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении Land Rover под управлением 19-летнего молодого человека, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

В результате ДТП травмы получил 26-летний водитель Toyota. Его госпитализировали.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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