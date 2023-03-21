На пр. Героїв Харкова водій не поступився іншому і поїхав у лікарню (фото)
20 березня в Індустріальному районі Харкова сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 26-річний водій. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.
На проспекті Героїв Харкова автомобіль Toyota Corolla не надав перевагу в русі Land Rover під керуванням 19-річного хлопця, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Внаслідок ДТП травми отримав 26-річний водій Toyota. Його ушпиталили.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 березня в Індустріальному районі Харкова сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 26-річний водій. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.".