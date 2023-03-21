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На пр. Героїв Харкова водій не поступився іншому і поїхав у лікарню (фото)

Події 17:10   21.03.2023
Олена Нагорна
На пр. Героїв Харкова водій не поступився іншому і поїхав у лікарню (фото)

20 березня в Індустріальному районі Харкова сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 26-річний водій. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.

На проспекті Героїв Харкова автомобіль Toyota Corolla не надав перевагу в русі Land Rover під керуванням 19-річного хлопця, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Внаслідок ДТП травми отримав 26-річний водій Toyota. Його ушпиталили.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 17:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 березня в Індустріальному районі Харкова сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 26-річний водій. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.".