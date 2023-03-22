На Киевской трассе под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция расследует обстоятельства гибели велосипедиста под колесами фуры.
«57-летний водитель «DAF» с полуприцепом-цистерной «GEUSENS» двигался со стороны города Валки в направлении поселка Чутово Полтавской области на участке дороги с односторонним движением и совершил наезд на велосипедиста», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно выяснили, что велосипедист ехал в темноте в черной одежде, да еще и посреди проезжей части.
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«Водитель грузовика не увидел ехавшего ему на встречу велосипедиста и совершил наезд. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте», — проинформировали полицейские.
По факту открыли уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция расследует обстоятельства гибели велосипедиста под колесами фуры".