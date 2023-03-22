На Киевской трассе под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (фото)

Полиция расследует обстоятельства гибели велосипедиста под колесами фуры.

«57-летний водитель «DAF» с полуприцепом-цистерной «GEUSENS» двигался со стороны города Валки в направлении поселка Чутово Полтавской области на участке дороги с односторонним движением и совершил наезд на велосипедиста», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно выяснили, что велосипедист ехал в темноте в черной одежде, да еще и посреди проезжей части.

«Водитель грузовика не увидел ехавшего ему на встречу велосипедиста и совершил наезд. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте», — проинформировали полицейские.

По факту открыли уголовное производство.