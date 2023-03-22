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На Киевской трассе под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (фото)

Происшествия 11:26   22.03.2023
Оксана Горун
На Киевской трассе под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция расследует обстоятельства гибели велосипедиста под колесами фуры.

«57-летний водитель «DAF» с полуприцепом-цистерной «GEUSENS» двигался со стороны города Валки в направлении поселка Чутово Полтавской области на участке дороги с односторонним движением и совершил наезд на велосипедиста», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харьковской области фура сбила велосипедиста насмерть 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Предварительно выяснили, что велосипедист ехал в темноте в черной одежде, да еще и посреди проезжей части.

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«Водитель грузовика не увидел ехавшего ему на встречу велосипедиста и совершил наезд. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте», — проинформировали полицейские.

В Харьковской области фура сбила велосипедиста насмерть
Фото: ГУНП в Харьковской области

По факту открыли уголовное производство.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция расследует обстоятельства гибели велосипедиста под колесами фуры".