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На Київській трасі під Харковом на смерть збили велосипедиста (фото)

Події 11:26   22.03.2023
Оксана Горун
На Київській трасі під Харковом на смерть збили велосипедиста (фото)

Поліція розслідує обставини загибелі велосипедиста під колесами фури.

“57-річний водій «DAF»з напівпричепом-цистерною «GEUSENS» рухався зі сторони міста Валки в напрямку селища Чутове Полтавської області на ділянці дороги з одностороннім рухом та здійснив наїзд на велосипедиста”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На Харківщині фура збила велосипедиста на смерть 3

Попередньо з’ясували, що велосипедист їхав у темряві в чорному одязі, та ще й посеред проїжджої частини.

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“одій вантажівки не побачив велосипедиста, що їхав йому на зустріч, та скоїв наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень 45-річний чоловік загинув на місці”, – проінформували поліцейські.

У Харківській області фура збила велосипедиста на смерть

За фактом відкрили кримінальне провадження.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розслідує обставини загибелі велосипедиста під колесами фури".