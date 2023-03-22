На Київській трасі під Харковом на смерть збили велосипедиста (фото)

Поліція розслідує обставини загибелі велосипедиста під колесами фури.

“57-річний водій «DAF»з напівпричепом-цистерною «GEUSENS» рухався зі сторони міста Валки в напрямку селища Чутове Полтавської області на ділянці дороги з одностороннім рухом та здійснив наїзд на велосипедиста”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо з’ясували, що велосипедист їхав у темряві в чорному одязі, та ще й посеред проїжджої частини.

“одій вантажівки не побачив велосипедиста, що їхав йому на зустріч, та скоїв наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень 45-річний чоловік загинув на місці”, – проінформували поліцейські.

За фактом відкрили кримінальне провадження.