Обстрелы Харьковщины и попытки врага атаковать у Гряниковки — сводка Генштаба

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия возле села Гряниковка Купянского района, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны районы населенных пунктов Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополя.

Высокой остается вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.