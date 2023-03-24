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Обстрелы Харьковщины и попытки врага атаковать у Гряниковки — сводка Генштаба

Происшествия 18:32   24.03.2023
Елена Нагорная
Обстрелы Харьковщины и попытки врага атаковать у Гряниковки — сводка Генштаба

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия возле села Гряниковка Купянского района, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны районы населенных пунктов Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополя.

Высокой остается вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 18:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия возле села Гряниковка Купянского района, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".