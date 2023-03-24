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Обстріли Харківщини та спроби ворога атакувати біля Гряниківки – дані Генштабу

Події 18:32   24.03.2023
Олена Нагорна
Обстріли Харківщини та спроби ворога атакувати біля Гряниківки – дані Генштабу

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії біля села Гряниківка Куп’янського району, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань армії РФ не виявлено. Супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні райони населених пунктів Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі.

Високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії біля села Гряниківка Куп’янського району, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".