Обстріли Харківщини та спроби ворога атакувати біля Гряниківки – дані Генштабу
Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії біля села Гряниківка Куп’янського району, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань армії РФ не виявлено. Супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні райони населених пунктів Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі.
Високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії біля села Гряниківка Куп’янського району, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".