Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан

С приходом весны харьковчане активно начали возвращаться в родной город.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов во время нацмарафона.

«Мы чувствуем, что люди возвращаются в город, организуют свои рабочие места, работают, делают. И знаете, понемногу восстанавливается в городе жизнь. Это с одной стороны очень хорошо. Но, когда я говорю с людьми, говорю им, чтобы они сами приняли решение для себя – возвращаться или подождать», — рассказал Терехов.