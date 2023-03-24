Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан

Общество 15:31   24.03.2023
Виктория Яковенко
Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан

С приходом весны харьковчане активно начали возвращаться в родной город.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов во время нацмарафона.

«Мы чувствуем, что люди возвращаются в город, организуют свои рабочие места, работают, делают. И знаете, понемногу восстанавливается в городе жизнь. Это с одной стороны очень хорошо. Но, когда я говорю с людьми, говорю им, чтобы они сами приняли решение для себя – возвращаться или подождать», — рассказал Терехов.

Читайте также: В Харькове еще более 300 улиц подключат к вечернему освещению – Терехов

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:31
Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан
15:02
В Харькове еще более 300 улиц подключат к вечернему освещению – Терехов
13:05
Русская Лозовая. Год без электричества. Как выживают люди и когда дадут свет
12:50
Земельный участок стоимостью 390 млн грн вернется в собственность Харькова
22:15
В городе на Харьковщине в пятницу завершается отопительный сезон

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 15:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С приходом весны харьковчане активно начали возвращаться в родной город.".