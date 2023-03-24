Понемногу восстанавливается в городе жизнь, — Терехов о возвращении харьковчан
С приходом весны харьковчане активно начали возвращаться в родной город.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов во время нацмарафона.
«Мы чувствуем, что люди возвращаются в город, организуют свои рабочие места, работают, делают. И знаете, понемногу восстанавливается в городе жизнь. Это с одной стороны очень хорошо. Но, когда я говорю с людьми, говорю им, чтобы они сами приняли решение для себя – возвращаться или подождать», — рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С приходом весны харьковчане активно начали возвращаться в родной город.".