Потроху відновлюється у місті життя, – Терехов про повернення харків’ян
З настанням весни харків’яни активно почали повертатися у рідне місто.
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов під час нацмарафону.
«Ми відчуваємо, що люди повертаються до міста, організовують свої робочі місця, працюють, роблять. І знаєте, потроху відновлюється у місті життя. Це з одного боку дуже гарно. Але, коли я розмовляю з людьми, кажу їм, щоб вони самі прийняли рішення для себе – повертатися чи ще почекати», – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З настанням весни харків’яни активно почали повертатися у рідне місто.".