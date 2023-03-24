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Потроху відновлюється у місті життя, – Терехов про повернення харків’ян

Суспільство 15:31   24.03.2023
Вікторія Яковенко
Потроху відновлюється у місті життя, – Терехов про повернення харків’ян

З настанням весни харків’яни активно почали повертатися у рідне місто.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов під час нацмарафону.

«Ми відчуваємо, що люди повертаються до міста, організовують свої робочі місця, працюють, роблять. І знаєте, потроху відновлюється у місті життя. Це з одного боку дуже гарно. Але, коли я розмовляю з людьми, кажу їм, щоб вони самі прийняли рішення для себе – повертатися чи ще почекати», – розповів Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 15:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З настанням весни харків’яни активно почали повертатися у рідне місто.".