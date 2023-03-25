На Харьковщине с 13:00 до 14:00 будут раздаваться взрывы

С 13:00 до 14:00 будет происходить разминирование территорий в Дергачевской громаде.

Об этом Суспильне Харьков сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА. Саперы будут проводить плановое разминирование между населенными пунктами Прудянка, Токаревка Вторая, Кочубеевка и Дементиевка.