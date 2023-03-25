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На Харьковщине с 13:00 до 14:00 будут раздаваться взрывы

Общество 12:17   25.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине с 13:00 до 14:00 будут раздаваться взрывы

С 13:00 до 14:00 будет происходить разминирование территорий в Дергачевской громаде.

Об этом Суспильне Харьков сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА. Саперы будут проводить плановое разминирование между населенными пунктами Прудянка, Токаревка Вторая, Кочубеевка и Дементиевка.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13:00 до 14:00 будет происходить разминирование территорий  в Дергачевской громаде.".