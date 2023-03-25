На Харьковщине с 13:00 до 14:00 будут раздаваться взрывы
С 13:00 до 14:00 будет происходить разминирование территорий в Дергачевской громаде.
Об этом Суспильне Харьков сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА. Саперы будут проводить плановое разминирование между населенными пунктами Прудянка, Токаревка Вторая, Кочубеевка и Дементиевка.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13:00 до 14:00 будет происходить разминирование территорий в Дергачевской громаде.".