На Харківщині з 13:00 до 14:00 лунатимуть вибухи

З 13:00 до 14:00 відбуватиметься розмінування територій у Дергачівській громаді.

Про це Суспільне Харків повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА. Сапери проводитимуть планове розмінування між населеними пунктами Прудянка, Токарівка Друга, Кочубеївка та Дементіївка.