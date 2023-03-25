На Харківщині з 13:00 до 14:00 лунатимуть вибухи
З 13:00 до 14:00 відбуватиметься розмінування територій у Дергачівській громаді.
Про це Суспільне Харків повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА. Сапери проводитимуть планове розмінування між населеними пунктами Прудянка, Токарівка Друга, Кочубеївка та Дементіївка.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 13:00 до 14:00 відбуватиметься розмінування територій у Дергачівській громаді.".