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На Харківщині з 13:00 до 14:00 лунатимуть вибухи

Суспільство 12:17   25.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині з 13:00 до 14:00 лунатимуть вибухи

З 13:00 до 14:00 відбуватиметься розмінування територій у Дергачівській громаді.

Про це Суспільне Харків повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА. Сапери проводитимуть планове розмінування між населеними пунктами Прудянка, Токарівка Друга, Кочубеївка та Дементіївка.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 13:00 до 14:00 відбуватиметься розмінування територій у Дергачівській громаді.".