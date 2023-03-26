Петиции военного времени: что просят харьковчане у мэрии

Сегодня, 26 марта, вышел срок сбора подписей на первые «петиции военного времени» — обращения харьковчан, которые стали публиковать на сайте мэрии 27 декабря 2022 — после длительного перерыва, вызванного боевыми действиями.

За прошедшие 90 дней на сайте Харьковского горсовета опубликовали 23 петиции. Пока ни одна из них не набрала необходимых для рассмотрения руководством горсовета 5000 голосов. Срок сбора подписей (90 дней) для четырех первых «петиций военного времени» уже истек. На данный момент самыми популярными у харьковчан просьбами стали:

📌Установить в Харькове памятник коммунальникам, ТрО и спасателям. Это предложение за 90 дней собрало 1485 подписей. Активно подписывали петицию в первые дни ее публикации. Постепенно интерес к ней сошел на нет.

📌На втором месте по популярности — просьба открыть в прифронтовом Харькове детсады. Эта петиция вызвала буйную дискуссию в соцсетях. Исходно ее подписали 57 человек. На данный момент идею поддержали уже 970 харьковчан. На сбор подписей под этой петицией есть еще 75 дней.

📌Тройку лидеров замыкает предложение присвоить звание «Почетный гражданин города Харькова» полковнику Юрию Савкину, погибшему в боях у села Федоровка Чугуевского района 5 мая 2022 года. Такое обращение к городским властям поддержали 733 человека. Но сбор подписей уже завершился.

Некоторые шансы собрать хотя бы тысячу голосов есть у еще двух петиций. Первая касается переименования улицы Гуданова в честь воинов полка «АЗОВ» братьев Гипик, погибших при обороне Мариуполя. Автор петиции сообщи, что погибшие братья жили в доме №12 по этой улице. На данный момент петицию поддержали 695 человек. Сбор подписей завершится через три дня.

Вторая петиция, собравшая 600+ подписей харьковчан, касается ремонта дороги на Салтовке. Автор просит руководство мэрии обратить внимание на состояние дорог возле метро «Академика Павлова» — улицы Солидарности и переулка Шевченковского. На данный момент идею поддержали 652 человека. На сбор подписей осталось еще 65 дней.

Поддержка прочих петиций на сайте мэрии «не дотянула» до 500 голосов. Но у многих еще есть шанс.