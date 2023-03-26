Петиції воєнного часу: що просять харків’яни в мерії

Сьогодні, 26 березня, вийшов термін збору підписів на перші “петиції воєнного часу” – звернення харків’ян, які стали публікувати на сайті мерії 27 грудня 2022 року – після тривалої перерви, викликаної бойовими діями.

За минулі 90 днів на сайті Харківської міськради опублікували 23 петиції. Поки що жодна з них не набрала необхідних для розгляду керівництвом міськради 5000 голосів. Термін збору підписів (90 днів) для чотирьох перших “петицій воєнного часу” вже минув. Наразі найпопулярнішими в харків’ян проханнями стали:

📌 Встановити в Харкові пам’ятник комунальникам, ТрО та рятувальникам. Ця пропозиція за 90 днів зібрала 1485 підписів. Активно підписували петицію в перші дні її публікації. Поступово інтерес до неї зійшов нанівець.

📌На другому місці за популярністю – прохання відкрити в прифронтовому Харкові дитсадки. Ця петиція викликала буйну дискусію у соцмережах. Одразу її підписали 57 осіб. Наразі ідею підтримали вже 970 харків’ян. На збирання підписів під цією петицією є ще 75 днів.

📌 Трійку лідерів замикає пропозиція надати звання “Почесний громадянин міста Харкова” полковнику Юрію Савчину, який загинув у боях біля села Федорівка Чугуївського району 5 травня 2022 року. Таке звернення до міської влади підтримали 733 особи. Але збір підписів уже завершився.

Деякі шанси зібрати хоча б тисячу голосів мають ще дві петиції. Перша стосується перейменування вулиці Гуданова на честь воїнів полку “АЗОВ” братів Гипик, які загинули під час оборони Маріуполя. Автор петиції повідомив, що загиблі брати жили в будинку №12 на цій вулиці. Наразі петицію підтримали 695 осіб. Збір підписів завершиться за три дні.

Друга петиція, яка зібрала 600+ підписів харків’ян, стосується ремонту дороги на Салтівці. Автор просить керівництво мерії звернути увагу на стан доріг біля метро “Академіка Павлова” – вулиці Солідарності та провулку Шевченківського. На цей час ідею підтримали 652 особи. На збирання підписів залишилося ще 65 днів.

Підтримка інших петицій на сайті мерії “не дотягла” до 500 голосів. Але багато з них ще мають шанс.